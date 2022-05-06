В Украине 72 дня идет полномасштабная война. Наши защитники ведут упорные бои на юге и востоке. По оценкам агентства ООН по миграции, около 6,5 миллиона украинцев стали внутренними переселенцами и 3,2 миллиона человек выехали за границу из-за войны России против Украины. Однако есть люди, которые еще не могут выехать в безопасное место и вынуждены жить в метро.

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Приянка Чопра является послом доброй воли UNICEF, снявшим видеоролик о 10-летней харьковчанке Соне, которая уже два месяца живет со своей семьей и домашними любимцами в метро.

Девочка больше всего мечтает о встрече с одноклассниками и спокойной жизни, которая у нее была до прихода русских солдат. Теперь у Сони вместо удобной кровати – лавка в вагоне, вместо стола – бумажная коробка, а вместо игровой площадки – перрон.

"Ни один ребенок не должен жить под землей"

Приянка Чопра особенно прониклась историей девочки и опубликовала видеоролик в своем инстаграмме, за которым следит более 77 миллионов человек со всего мира. Модель отметила, что «детство, проведенное под землей, не есть детство, которое должен пережить любой ребенок».

"В свете всего, что сейчас происходит в мире, это важная история для всех нас, ведь несмотря на условия, в которых она живет, Соня все еще катается на роликах и учится. Ни один ребенок не должен жить под землей. Ни один ребенок не должен жить в страхе. Ни один ребенок не должен быть лишен своих прав», – написала знаменитость.

Приянка Чопра также упомянула о важности работы специализированной структуры ООН UNICEF, являющейся мировым лидером по защите прав и интересов детей. Она отметила, что UNICEF предоставляет образование, доступ к чистой воде, поддержку психического здоровья, медицинское обеспечение и многое другое.