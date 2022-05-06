Барбара рассказала, что они с семьей решили передать на благотворительный аукцион футболку легендарного украинского музыканта ради помощи бойцам. Вырученные средства пришлют на нужды ВСУ и медикаменты для нуждающихся.

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На аукцион дочь лидера группы Скрябин передала красную футболку с надписью Georgia. По словам девушки, артист зажигал в ней концерты еще в далеком 2014 году. В сообщении она прикрепила несколько фотографий музыканта со сцены. Именно в этой футболке Кузьма Скрябин выступал на фестивале "Файный город" в Тернополе.

Стартовая цена лота составляет 2000 гривен. Аукцион продлится до 7 мая.

Друзья мы с семьей решили передать на аукцион ребятам футболку моего отца. В ней он зажигал концерты еще в далеком 2014 году. Собранные средства пойдут на поддержку ВСУ и медикаменты для нуждающихся. Все будет Украина,

– написала Барбара Кузьменко.

В комментариях поклонники Кузьмы Скрябина отмечают, что отец бы поддержал решение своей дочери.

"очень его не хватает";

"Знайте, что по вашему отцу скучает вся Украина";

"Достойное дело вы делаете. Слава стране!";

"Ваш отец невероятный человек. Он всегда будет в наших сердцах".

Как известно, Андрей Кузьменко постоянно помогал бойцам АТО финансово, приходил в больницу, где лечились бойцы. Музыкант даже успел приобрести для бойцов на передовой автомобиль, но отправили его в зону АТО уже родственники. 2 февраля 2015 автомобильная авария отняла жизнь известного певца.

Стоит отметить, что Барбара Кузьменко активизировала Благотворительный Фонд имени Кузьмы Скрябина, закупающий медикаменты и медицинское оборудование для нужд военных и гражданского населения.