Дружина президента Сполучених Штатів Джилл Байден та перша леді України Олена Зеленська відвідали школу, яку перетворили на центр внутрішньо переміщених осіб у час масштабної агресії Росії проти України.

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Щемлива зустріч відбулася в День пам’яті і примирення та в День матері, який відзначають в Україні у другу неділю травня.

У цей день моє серце з вами, перша леді Олена Зеленська, та з усіма хоробрими і стійкими матерями України,

– написала у Twitter Джилл Байден.

Для зустрічі з Джилл Байден, яка під час свого турне Східною Європою завітала до Ужгорода, Олена Зеленська підібрала стильний образ. Це перший публічний вихід першої леді України за час війни.

Образ Олени Зеленської

Перша леді України одягнула темно-синій костюм у тонку білу смужку, що складався з жакета та штанів. Під низ Олена Зеленська одягнула базову білосніжну футболку та довершила look білими кросівками з блакитно-жовтими вставками ззаді від українського бренду the Coat. Коштує патріотичне взуття 300 євро (10 500 гривень).

Дизайнерка бренду Катя Сільченко зазначила, що гроші від продажу будуть передані постраждалим від війни дітям та жінкам.

Патріотичні дропи від українських брендів

Український бренд аксесуарів the KODE презентував сумку, що виконана в блакитно-жовтому кольорі. Квадратний аксесуар з тисненням на короткій ручці з натуральної шкіри коштує 8 600 гривень. Всі кошти від продажу відправляють на допомогу Збройним Силам України.

Наприкінці квітня відомий львівский дизайнер Руслан Багінський запустив патріотичний дроп. Всього за тиждень блакитні та жовті кепки з вишитим вручну українським прапором придбали на суму 1 356 967 гривень. Всі гроші дизайнер передав до фонду Сергія Притули, який передає техніку та екіпірування для українських військових.