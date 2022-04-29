Нещодавно бренд Ruslan Baginskiy запустив патріотичний дроп двох бейсболок – у блакитному та жовтому кольорі з вишитим прапором України.

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Коштує головний убір від популярного дизайнера – 5,5 тисяч гривень. Всього за тиждень кепки з патріотичного дропу придбали на суму 1 356 967 гривень. Всю суму дизайнер передав до фонду Сергія Притули, який передає техніку та екіпірування для українських військових.

"Тиждень тому ви випустили спеціальний дроп жовто-блакитних бейсболок, пофарбованих і вишитих вручну. Бейсболка з UA drop – більше, ніж символ єдності та солідарності. Це – ваша підтримка. Увесь прибуток від продажу буде передано в благодійний фонд Сергія Притули, що допомагає військовим", – йдеться в дописі на офіційній сторінці бренду в інстаграмі.

Нагадаємо, Руслан Багінський вже не вперше жертвує гроші. У 2020 році дизайнер передав один мільйон гривень в Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги міста Львова і Коломийську центральну районну лікарню. Кошти виділили на необхідне медичне обладнання, яке допомагає в боротьбі з коронавірусом.

У перший день війни, 24 лютого, засновник бренду Ruslan Baginskiy перерахував на потреби української армії 1,5 мільйона гривень.