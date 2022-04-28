Нещодавно стало відомо, що 37-річна виконавиця виходить заміж. Модні глянці одразу запросили Авріл на фотосесію, на якій вона позувала в улюблених речах, що притаманні її стилю.

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Авріл Лавін – одна з небагатьох знаменитостей, яка зовсім не змінилася з часів своєї шаленої популярності. У неї досі довге біле волосся з рожевими кінчиками та жакети зі стразами та бахромою, а плаття – з пір’ям.

У речах від дизайнерки Ельвіри Гасанової з’являється в об’єктивах стрітстайл-фотографів Ірина Шейк, сестри Кардашян та сестри Хадід. На вихідних у яскраво-червоній сукні від Gasanova з’явилася модель та дієтологиня Мей Маск, а сьогодні відомо, що жакет від української дизайнерки приміряла Авріл Лавін.

Знаменитість з’явилася на обкладинці глянцю жакеті-сукні з глибоким розрізом та бахромою на плечі, приміряла чорну сукню зі шкіряними ботильйонами та постала перед камерами у білому жакеті з камінчиками від Gasanova.

На появу Авріл Лавін у жакеті власного бренду відреагувала засновниця марки Ельвіра Гасанова. Вона опублікувала фото співачки та подякувала стилісту за підтримку України.

"Почнемо день з гарних новин! Авріл Лавін в жакеті GASANOVA. Дякуємо Мак Гор за підтримку,

– написала Ельвіра.