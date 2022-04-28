Недавно стало известно, что 37-летняя исполнительница выходит замуж. Модные глянцы сразу пригласили Аврил на фотосессию, на которой она позировала в любимых вещах, присущих ее стилю.

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Аврил Лавин – одна из немногих знаменитостей, совсем не изменившаяся со времен своей безумной популярности. У нее до сих пор длинные белые волосы с розовыми кончиками и жакеты со стразами и бахромой, а платье – с перьями.

В вещах от дизайнера Эльвиры Гасановой появляется в объективах стритстайл-фотографов Ирина Шейк, сестры Кардашян и сестры Хадид. На выходных в ярко-красном платье от Gasanova появилась модель и диетология Мэй Маск, а сегодня известно, что жакет от украинской дизайнера примерила Аврил Лавин.

Знаменитость появилась на обложке глянца жакете-платье с глубоким разрезом и бахромой на плече, примерила черное платье с кожаными ботильонами и предстала перед камерами в белом жакете с камешками Gasanova.

На появление Аврил Лавин в жакете собственного бренда отреагировала основательница марки Эльвира Гасанова. Она опубликовала фото певицы и поблагодарила стилиста за поддержку Украины.

"Начнем день с хороших новостей! Аврил Лавин в жакете GASANOVA. Спасибо Мак Гор за поддержку,

– написала Эльвира.