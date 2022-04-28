Украинский народный костюм разнится в зависимости от регионов. Свои типичные характеристики имел Волынский регион, Подольский, Полесский, Покутье, Гуцульщина, Бойковщина, Лемковщина, Слобожанщина, Полтавщина и Днепровская Украина.

Читайте также Лейбик, кептар, плахта: из чего состоит украинский народный костюм

Даже 100 лет назад одежда выполняла социальную функцию и соответствовала социальному положению его владельца. Привилегией богатых людей было использование шелковых, парчевых тканей и кружева. Коралловым ожерельем довершали свои образы девушки, которые имели состояние. Так по общему образу можно распознать социальный статус женщины.

Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" публикует в своем инстаграмме старинные фотографии украинцев в народных костюмах. Fashion 24 выбрал интересную подборку фотографий из разных регионов. На фотографиях – целая семья или супруги.

Девушка с Пирятином в местном народном костюме возле колодца. Фото 1916 года.

Парень из Конотопщины на Сумщине в местных национальных нарядах. Фото 1919 года.

Гуцулка в косматском кептаре. Фото со второй половины ХХ века.

Парни из села Корнич в национальных одеждах. Фото 1924 года.

Девушки из Полтавской области в национальных одеждах. Фото 1910 года.

Молодые супруги Иван и Евдокия в местном наряде. Фото сделано в селе Воскресинцы Коломыйского района Ивано-Франковской области, в 1920 году.

Молодые супруги Петр и Устина в национальном наряде. Фото 1906 года.

Семья в народном подольском наряде. Фото сделано в начале XX века.

Украинские женщины с детьми в вышитых вышитых сорочках и плахтах из города Малин. Фото сделано в 1912 году.

Маленькая украинка в вышитой рубашке, кептаре, коралях и венке.