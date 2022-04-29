Недавно бренд Ruslan Baginskiy запустил патриотический дроп двух бейсболок – в голубом и желтом цвете с вышитым флагом Украины.

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Стоит головной убор от популярного дизайнера – 5,5 тысячи гривен. Всего за неделю кепки из патриотической дропа приобрели на сумму 1 356 967 гривен. Всю сумму дизайнер передал в фонд Сергея Притулы, передающего технику и экипировку для украинских военных.

"Неделю назад вы выпустили специальный дроп желто-голубых бейсболок, окрашенных и вышитых вручную. Бейсболка с UA drop – больше, чем символ единства и солидарности. Это – ваша поддержка. Вся прибыль от продаж будет передана в благотворительный фонд Сергея Притулы, помогающий военным", – говорится в сообщении на официальной странице бренда в инстаграмме.

Напомним, Руслан Багинский уже не в первый раз жертвует деньги. В 2020 году дизайнер передал один миллион гривен в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова и Коломыйскую центральную районную больницу. Денежные средства выделили на необходимое медицинское оборудование, которое помогает в борьбе с коронавирусом.

В первый день войны, 24 февраля, основатель бренда Ruslan Baginskiy перечислил на нужды украинской армии 1,5 миллиона гривен.