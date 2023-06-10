Эти простые элементы гардероба формируют основу наших образов, а к ним вы можете добавлять разнообразные трендовые вещи, пишет 24 Канал. Каким бы ни был ваш стиль, эти вещи найдут свое место в любом гардеробе этим летом.

Читайте также Какие цветовые сочетания никогда не выйдут из моды и всегда будут актуальными: стильная подборка

Соломенная сумка

С наступлением тепла и очень легких летних образов наши руки непроизвольно тянутся к соломенной сумке. Они пользуются высоким спросом именно в летний период, ведь являются идеальным аксессуаром для похода в парк, на пикник или просто для городских прогулок.

Сарафан

Белый сарафан можно одевать в любую погоду в летнее время года. Сочетайте его с сандалями или кроссовками. Оно самодостаточны, поэтому не требует особого дополнения другими элементами гардероба.

Вьетнамки

Инвестируйте в обувь отличного качества, чтобы она прослужила вам не один год. Выбирайте вьетнамки на платформе, которые будут хорошо сочетаться и с вещами в классических цветах и к ярким аутфитам.

Рубашка

Летом рубашка является важным элементом гардероба, потому что дополняет наши образы с майкой или футболкой в прохладные дни. Выбирайте свободные рубашки на пуговицах из льна, в которых вам будет комфортно находиться весь день.

Черный купальник

Среди многих трендов, мы все равно обращаемся к классическим вещам, таким как черный купальник монокини или раздельный. Это – золотой стандарт, который будет в моде вне зависимости от модных тенденций.

Светлые джинсы

Летом мы обожаем бежевые, пудровые и светлые цвета, так что трудно представить себе гардероб без белых или молочных джинсов. Это также классика, о которой мы не забываем ни одного лета.

Платье в цветочный принт

Казалось бы, что цветочный принт – микротренд сезона и не более, впрочем, как показывает практика, девушки любят одевать летом цветные платья в цветы. Выбирайте короткие или длинные варианты и совмещайте с любимой обувью.

Шорты

Трудно представить летний аутфит без шорт. Выбирайте бермуды из денима или костюмной ткани, а также делайте ставку на велосипеды, которые в моде этого сезона.