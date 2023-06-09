Каждый сезон представляет модной аудитории не только трендовый наряд, но и цвета. Впрочем, какими бы стильными они ни были, мода на них со временем все равно угасает, тогда как с нами остаются несколько цветов, актуальных независимо от сезона.

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Если в холодное время года мы любим миксовать горчичные и бордовые оттенки, то в теплое время года предпочитаем все оттенки белого и бежевого, легко сочетая между собой.

На модных показах бренды представили немало ярких цветов и их стилизаций: красный с розовым, изумрудный с черным, лиловый с желтым. Впрочем, существуют не только тренды, но и неизменная цветовая база, которая будет актуальна всегда и везде.

Три цветовых сочетания, которые всегда будут в моде

Черный+белый

Промониторив аккаунты популярных инфлюэнсеров, вы убедитесь в том, как они на своем примере доказывают, что микс черного и белого – классическое сочетание, которое подойдет для любого случая. Это могут быть как ежедневные походы в офис, так и образ на встречу с подругой или на праздничное событие.

Сочетание светлых оттенков

Оттенки бежевого и белого в одном образе – это очень красиво, стильно и по-летнему. Эти оттенки элементарно сочетаются и выглядят очень элегантно.

Красный + черный

От книги Стендаля "Красное и черное" до украинской песни "Два цвета" – сочетание этих цветов было воспето много лет назад, а его актуальность в мире моды остается безоговорочной.