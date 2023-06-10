Ці прості елементи гардероба формують основу наших образів, а вже до них ви можете додавати різноманітні трендові речі, пише 24 Канал. Яким би не був ваш стиль, ці речі знайдуть своє місце в будь-якому гардеробі цього літа.

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Солом’яна сумка

З настанням тепла та дуже легких літніх образів наші руки мимоволі тягнуться до солом’яної сумки. Вони мають високий попит саме в літній період, адже є ідеальним аксесуаром для походу в парк, на пікнік, чи просто для міських прогулянок.

Сарафан

Білосніжний сарафан можна одягати в будь-яку погоду в літню пору року. Поєднуйте його з сандалями чи кросівками. Воно самодостатнє, тож не потребує особливого доповнення іншими елементами гардероба.

В’єтнамки

Інвестуйте у взуття чудової якості, щоб воно прослужило вам не один рік. Обирайте в’єтнамки на платформі, які будуть гарно поєднуватися і до речей в класичних кольорах і до яскравих аутфітів.

Сорочка

Влітку сорочка є важливим елементом гардероба, оскільки доповнює наші образи з майкою чи футболкою в прохолодні дні. Обирайте вільні сорочки на ґудзиках з льону, в яких вам буде комфортно перебувати увесь день.

Чорний купальник

З-поміж багатьох трендів, ми все одно звертаємося до класичних речей, таких як чорний купальник монокіні чи роздільний. Це – золотий стандарт, який буде в моді незалежно від модних тенденцій.

Світлі джинси

Влітку ми обожнюємо бежеві, пудрові та світлі кольори, тож важко уявити собі гардероб без білих чи молочних джинсів. Це також класика, про яку ми не забуваємо жодного літа.

Сукня у квітковий принт

Здавалося б, що квітковий принт – мікротренд сезону і не більше, втім як показує практика, дівчата люблять одягати влітку кольорові сукні в квіти. Обирайте короткі чи довгі варіанти та поєднуйте з улюбленим взуттям.

Шорти

Важко уявити літній аутфіт без шортів. Обирайте бермуди з деніму чи костюмної тканини, а також робіть ставку на велосипедки, які в моді цього сезону.