Мода на кроше началась с показа коллекции весна-лето 2024 бренда JW Anderson. Они представили мюли из рафии, которые уже буквально заполонили гардеробы модниц. Теперь эту нашумевшую обувь можно увидеть на улицах многих модниц столиц.

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Техника кроше находит свое отражение в платьях в стиле бохо или красивых брюках из эпохи хиппи 70-х годов. В 2024 году эта ажурная техника будет преобладать во всех видах аксессуаров.



Актуальная обувь кроше на лето 2024 / Фото Vogue

Stella McCartney также представила красивую обувь кроше, которая удачно сочетается с шортами, базовой майкой или платьем в длине макси. Плетеная обувь – это лучший способ сохранить ноги в прохладе. Она универсальная, удобная и подходит для любого неофициального выхода. В общем обувь кроше хорошо подходит для расслабленных летних образов.



Модная обувь кроше на лето 2024 / Фото Vogue

Если любите женственные и нежные образы, миксуйте обувь с воздушными платьями. Выбирайте модели из хлопка или льна светлых тонов. Они позволят выглядеть свежо и элегантно. По цвету, то делайте выбор в сторону нейтральных тонов: бежевого, белого или серого. В случае, если хотите добавить цвета, выбирайте что-нибудь яркое, что сможет добавить вам настроения.



Красивая обувь кроше на лето 2024 / Фото Vogue

Также в этом году в моду возвращаются босоножки-гладиаторы, которые хорошо сочетаются с юбками и платьями. Какая именно обувь является популярной и с чем ее носить читайте в нашем материале.