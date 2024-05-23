Мода на кроше розпочалась з показу колекції весна-літо 2024 бренду JW Anderson. Вони представили мюлі з рафії, які вже буквально заполонили гардероби модниць. Тепер це гучне взуття можна побачити на вулицях багатьох модниць столиць.

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Техніка кроше знаходить своє відображення в сукнях у стилі бохо чи красивих штанах з епохи хіпі 70-х років. У 2024 році ця ажурна техніка переважатиме в усіх видах аксусесуаів.



Актуальне взуття кроше на літо 2024 / Фото Vogue

Stella McCartney також представила красиве взуття кроше, яке вдало поєднається з шортами, базовою майкою чи сукнею в довжині максі. Плетене взуття – це найкращий спосіб зберегти ноги в прохолоді. Воно універсальне, зручне та підходить для будь-якого неофіційного виходу. Загалом взуття кроше добре підходить для розслаблених літніх образів.



Модне взуття кроше на літо 2024 / Фото Vogue

Якщо любите жіночні та ніжні образи, міксуйте взуття з повітряними сукнями. Обирайте моделі з бавовни чи льону світлих тонів. Вони дозволять виглядати свіжо й елегантно. Щодо кольору, то робіть вибір в бік нейтральних тонів: бежевого, білого чи сірого. У випадку, якщо хочете додати кольору, обирайте будь-що яскраве, що зможе додати вам настрою.



Красиве взуття кроше на літо 2024 / Фото Vogue

Також цього року в моду повертаються босоніжки-гладіатори, які гарно поєднуються зі спідницями та сукнями. Яке саме взуття є популярним та з чим його носити читайте в нашому матеріалі.