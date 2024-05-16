Босоніжки виглядають наче взуття воїнів. Тривалий час вони були в тіні, втім тепер знову виходять на модну арену. На появу гладіаторських босоніжок вплинули кілька чинників: стиль IndieSleaze2010-х років (відома епоха футболок з дірками або логотипами рок-гуртів, вузьких джинсів, картатих сорочок тощо) та бохо-шик.

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Популярність гладіаторських босоніжок демонструють на собі світові зірки. Марго Роббі, яка вийшла на червону доріжку в босоніжках на довгих зав’язках. Вони не зовсім відображають войовничий стиль, втім будуть неабияк модними цього сезону.

Трендові босоніжки на літо 2024
Трендові босоніжки на літо 2024 / Фото Vogue

Яскравий колір

Дизайнери представили сандалі-гладіатори в яскравих кольорах. Барвисті босоніжки, які щільно прилягають до щиколотки представлені в кількох кольорах – від рожевого до золотистого чи насиченого синього.

Трендові босоніжки на літо 2024
Красиві босоніжки на літо 2024 / Фото Vogue

З ремінцями

Бренд Alaïa випустив мінімалістичний дизайн в срібному кольорі, високих шпильках та з чотирма шкіряними ремінцями, які обіймають щиколотку. Моделі виходили на подіум в чорних колготках, які краще виділялися на такому фоні.

Трендові босоніжки на літо 2024
Модні босоніжки на літо 2024 / Фото Vogue

Прозорі вставки

Монохромне вбрання теж з’являлося в колекціях багатьох брендів. Versace створили босоніжки з логотипами та прозорими ремінцями. Силіконові туфлі, босоніжки чи мюлі зараз дуже популярні, тож звертайте особливу увагу саме на такий варіант взуття.

Трендові босоніжки на літо 2024
Трендові босоніжки на літо 2024 / Фото Vogue

Окрім босоніжок-гладіаторів, в моду повертаються танкетки. Інфлюенсери вже активно залучають до своїх образів туфлі чи сланці з витонченою підошвою. Як вони виглядають – дивіться в нашому матеріалі.