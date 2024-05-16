Босоніжки виглядають наче взуття воїнів. Тривалий час вони були в тіні, втім тепер знову виходять на модну арену. На появу гладіаторських босоніжок вплинули кілька чинників: стиль IndieSleaze2010-х років (відома епоха футболок з дірками або логотипами рок-гуртів, вузьких джинсів, картатих сорочок тощо) та бохо-шик.
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Популярність гладіаторських босоніжок демонструють на собі світові зірки. Марго Роббі, яка вийшла на червону доріжку в босоніжках на довгих зав’язках. Вони не зовсім відображають войовничий стиль, втім будуть неабияк модними цього сезону.
Трендові босоніжки на літо 2024 / Фото Vogue
Яскравий колір
Дизайнери представили сандалі-гладіатори в яскравих кольорах. Барвисті босоніжки, які щільно прилягають до щиколотки представлені в кількох кольорах – від рожевого до золотистого чи насиченого синього.
Красиві босоніжки на літо 2024 / Фото Vogue
З ремінцями
Бренд Alaïa випустив мінімалістичний дизайн в срібному кольорі, високих шпильках та з чотирма шкіряними ремінцями, які обіймають щиколотку. Моделі виходили на подіум в чорних колготках, які краще виділялися на такому фоні.
Модні босоніжки на літо 2024 / Фото Vogue
Прозорі вставки
Монохромне вбрання теж з’являлося в колекціях багатьох брендів. Versace створили босоніжки з логотипами та прозорими ремінцями. Силіконові туфлі, босоніжки чи мюлі зараз дуже популярні, тож звертайте особливу увагу саме на такий варіант взуття.
Трендові босоніжки на літо 2024 / Фото Vogue
Окрім босоніжок-гладіаторів, в моду повертаються танкетки. Інфлюенсери вже активно залучають до своїх образів туфлі чи сланці з витонченою підошвою. Як вони виглядають – дивіться в нашому матеріалі.