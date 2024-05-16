Босоножки выглядят как обувь воинов. Долгое время они были в тени, впрочем теперь снова выходят на модную арену. На появление гладиаторских босоножек повлияли несколько факторов: стиль IndieSleaze2010-х годов (известная эпоха футболок с дырками или логотипами рок-групп, узких джинсов, клетчатых рубашек и т.д.) и бохо-шик.

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Популярность гладиаторских босоножек демонстрируют на себе мировые звезды. Марго Робби, которая вышла на красную дорожку в босоножках на длинных завязках. Они не совсем отражают воинственный стиль, впрочем будут изрядно модными в этом сезоне.



Трендовые босоножки на лето 2024 / Фото Vogue

Яркий цвет

Дизайнеры представили сандалии-гладиаторы в ярких цветах. Красочные босоножки, которые плотно прилегают к лодыжке представлены в нескольких цветах – от розового до золотистого или насыщенного синего.



Красивые босоножки на лето 2024 / Фото Vogue

С ремешками

Бренд Alaïa выпустил минималистичный дизайн в серебряном цвете, высоких шпильках и с четырьмя кожаными ремешками, которые обнимают лодыжку. Модели выходили на подиум в черных колготках, которые лучше выделялись на таком фоне.



Модные босоножки на лето 2024 / Фото Vogue

Прозрачные вставки

Монохромные наряды тоже появлялись в коллекциях многих брендов. Versace создали босоножки с логотипами и прозрачными ремешками. Силиконовые туфли, босоножки или мюли сейчас очень популярны, поэтому обращайте особое внимание именно на такой вариант обуви.



Трендовые босоножки на лето 2024 / Фото Vogue

Кроме босоножек-гладиаторов, в моду возвращаются танкетки. Инфлюенсеры уже активно привлекают к своим образам туфли или сланцы с изящной подошвой. Как они выглядят – смотрите в нашем материале.