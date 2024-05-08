Стилисты говорят, что такой обуви мы избегали длительное время, но ее звездный час уже наступил, поэтому можно смело добавлять интересный вариант в свой гардероб.

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Обувь на танкетке вернулась в моду

Дизайнеры сделали ставку на изящные мюли или босоножки с минималистичной отделкой. Своими коллекциями они пытаются убедить нас, что появление такой обуви – не микротренд. Обувь на танкетке завоюет наше внимание на несколько лет.

Инфлюенсеры выбирают для себя мюли и босоножки на танкетке. В основном дизайнеры создали простые варианты с тонкими ремешками, которые легко стилизовать под любой наряд. Хорошо босоножки смотрятся в паре с платьями разной длины, с джинсами или брюками.

Обувь на танкетке можно носить с различными стилями одежды, в зависимости от того, который вам нравится. Рекомендуем вам сочетать их с базовой футболкой и джинсами, с легкой блузой и шортами, льняным платьем, денимовым монохромным образом или брючным костюмом.

Интересные идеи совсем скоро вы сможете найти в образах известных модниц, а пока пока пока показываем вам уже те стилизации, которые применяют инфлюенсеры в своих выходах.



Трендовая обувь на лето 2024 / Фото Pinterest



Стильная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest



Трендовая обувь на лето 2024 / Фото Pinterest



Стильная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Также к основным тенденциям обуви относятся заостренные носки, низкие каблуки и массивные платформы. Советуем также обращать внимание на классические модели в базовых цветах, которые можно добавить ко всем образам. А вот яркая обувь уже будет приковывать ваши взгляды. Больше о трендовых позициях читайте в нашем материале.