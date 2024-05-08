Стилісти кажуть, що такого взуття ми уникали тривалий час, але його зірковий час вже настав, тому можна сміливо додавати цікавий варіант у свій гардероб.

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Взуття на танкетці повернулося в моду

Дизайнери зробили ставку на витончені мюлі чи босоніжки з мінімалістичною обробкою. Своїми колекціями вони намагаються переконати нас, що поява такого взуття – не мікротренд. Взуття на танкетці завоює нашу увагу на кілька років.

Інфлюенсери обирають для себе мюлі та босоніжки на танкетці. Здебільшого дизайнери створили прості варіанти з тонкими ремінцями, які легко стилізувати під будь-яке вбрання. Гарно босоніжки виглядають в парі з сукнями різних довжин, з джинсами чи штанами.

Взуття на танкетці можна носити з різними стилями одягу, залежно від того, який вам до вподоби. Рекомендуємо вам поєднувати їх з базовою футболкою та джинсами, з легкою блузою та шортами, лляною сукнею, денімовим монохромним образом чи штанним костюмом.

Цікаві ідеї зовсім скоро ви зможете знайти в образах відомих модниць, а поки що показуємо вам вже ті стилізації, які застосовують інфлюенсери у своїх виходах.



Трендове взуття на літо 2024 / Фото Pinterest



Стильне взуття на літо 2024 / Фото Pinterest



Трендове взуття на літо 2024 / Фото Pinterest



Стильне взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

Також основних тенденцій взуття належать загострені носки, низькі підбори та масивні платформи. Радимо також звертати увагу на класичні моделі в базових кольорах, які можна додати до всіх образів. А от яскраве взуття вже буде приковувати ваші погляди. Більше про трендові позиції читайте в нашому матеріалі.