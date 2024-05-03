До основних тенденцій належать загострені носки, низькі підбори та масивні платформи. Радимо також звертати увагу на класичні моделі в базових кольорах, які можна додати до всіх образів. А от яскраве взуття вже буде приковувати ваші погляди.

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Прозорі деталі

Цього сезону дизайнери відновили тренд на прозоре взуття, яке чудово поєднується зі всім вбранням. Обирайте для себе туфлі, мюлі чи шльопанці з прозорого матеріалу.



Стильне взуття на весняно-літній сезон / Фото Elle

Загострений носок

Попри те, що гострий носок в моді вже тривалий час, в теплу пору року зверніть увагу на дуже загострену форму. З гострим носком можуть бути не лише туфлі, але й мюлі чи балетки.



Модне взуття на весняно-літній сезон / Фото Elle

Висока платформа

Світові модниці вже починають показувати на собі образи з взуттям на високій платформі. Високі підбори від Versace нещодавно одягнула Белла Хадід. Експерти кажуть, що таке взуття матиме особливу популярність саме цього року.



Стильне взуття на весняно-літній сезон / Фото Elle

Мюлі

Цей вид взуття є одним із найулюбленіших в модних дівчат. На показах бренди представили чимало цікавих варіацій – від пласкої підошви до невеликих підборів.



Красиве взуття на весняно-літній сезон / Фото Elle

Металік

Червоний колір та леопардовий принт на деякий час витіснили відтінок металік, втім він ще досі залишається актуальним. Обирайте для себе босоніжки, балетки, туфлі на підборах чи навіть кросівки.



Стильне взуття на весняно-літній сезон / Фото Elle

Також зверніть увагу на мініатюрні підбори, взуття з бантиками, в’єтнамки та туфлі з квітами. Цей елемент декору прикрашає туфлі та босоніжки в яскравих та класичних кольорах.