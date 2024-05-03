К основным тенденциям относятся заостренные носки, низкие каблуки и массивные платформы. Советуем также обращать внимание на классические модели в базовых цветах, которые можно добавить ко всем образам. А вот яркая обувь уже будет приковывать ваши взгляды.

Читайте также Как одеться девушкам невысокого роста: 5 лучших советов

Прозрачные детали

В этом сезоне дизайнеры возобновили тренд на прозрачную обувь, которая прекрасно сочетается со всеми нарядами. Выбирайте для себя туфли, мюли или шлепанцы из прозрачного материала.



Стильная обувь на весенне-летний сезон / Фото Elle

Заостренный носок

Несмотря на то, что острый носок в моде уже длительное время, в теплое время года обратите внимание на очень заостренную форму. С острым носком могут быть не только туфли, но и мюли или балетки.



Модная обувь на весенне-летний сезон / Фото Elle

Высокая платформа

Мировые модницы уже начинают показывать на себе образы с обувью на высокой платформе. Высокие каблуки от Versace недавно надела Белла Хадид. Эксперты говорят, что такая обувь будет иметь особую популярность именно в этом году.



Стильная обувь на весенне-летний сезон / Фото Elle

Мюли

Этот вид обуви является одним из самых любимых у модных девушек. На показах бренды представили немало интересных вариаций – от плоской подошвы до небольших каблуков.



Красивая обувь на весенне-летний сезон / Фото Elle

Металлик

Красный цвет и леопардовый принт на некоторое время вытеснили оттенок металлик, впрочем он до сих пор остается актуальным. Выбирайте для себя босоножки, балетки, туфли на каблуках или даже кроссовки.



Стильная обувь на весенне-летний сезон / Фото Elle

Также обратите внимание на миниатюрные каблуки, обувь с бантиками, вьетнамки и туфли с цветами. Этот элемент декора украшает туфли и босоножки в ярких и классических цветах.