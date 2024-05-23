Літня пора року зазвичай спостерігається збільшеною концентрацією колірної палітри, однак на заміну життєрадісному кольору прийшов найнесподіваніший коричневий тон.

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Він став улюбленим кольором не лише дизайнерів, але й знаменитостей та streetstyle-зірок, тому розповідаємо, які ж коричневі спідниці обрати цього сезону.

Драпірована спідниця

Спідниця міді з розрізом збоку та драпірованими деталями на талії здатна вдосконалити будь-який образ. Поєднуйте з прозорими топами чи блузами, які стануть чуттєвим та витонченим доповненням.

Трендові спідниці на літо 2024
Трендові спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Асиметрична спідниця

Фахівці кажуть, що якби існував ідеальний дизайн спідниці на літню пору, то в ній би точно було драпірування, прозорі матеріали, складки та вирізи. Таку сміливу спідницю варто поєднувати з кроп-топом та балетками з сітки або босоніжками на об’ємній підошві.

Трендові спідниці на літо 2024
Модні спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Коричнева спідниця з рюшами

Дизайнерів дуже захопили рюші й повітряні складки, тож в моду увійшли романтичні спідниці. Римуйте таку спідницю зі взуттям на низьких підборах чи мюлями на платформі.

Трендові спідниці на літо 2024
Актуальні спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Коричнева спідниця з фатином

Пряма спідниця – це позачасова річ. Такий фасон був популярним у 1960 – 1990-х роках та досі не втрачає актуальності. Весняну версію спідниці дизайнери прикрасили тюлем чи фатином, який істотно впливає на її вигляд.

Трендові спідниці на літо 2024
Красиві спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Спідниця з високою посадкою

У сезоні весна-літо 2024 Dior оновив найвідоміший архівний образ New Look мідіспідницею із драпіруванням на стегнах. Спідниця цього крою ідеально довершить базовий верх та взуття.

Трендові спідниці на літо 2024
Трендові спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Попри популярність коричневого, експерти кажуть, що влітку в моду увійде відтінок вершкового масла. Дизайнер Андре Тан зазначив, що нам без вбрання кремових відтінків цього сезону не обійтися.