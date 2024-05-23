Летнее время года обычно наблюдается увеличенной концентрацией цветовой палитры, однако на замену жизнерадостному цвету пришел самый неожиданный коричневый тон.

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Он стал любимым цветом не только дизайнеров, но и знаменитостей и streetstyle-звезд, поэтому рассказываем, какие же коричневые юбки выбрать в этом сезоне.

Драпированная юбка с драпировкой

Юбка миди с разрезом сбоку и драпированными деталями на талии способна усовершенствовать любой образ. Сочетайте с прозрачными топами или блузами, которые станут чувственным и изящным дополнением.



Трендовые юбки на лето 2024 / Фото Vogue

Асимметричная юбка

Специалисты говорят, что если бы существовал идеальный дизайн юбки на летнее время, то в ней бы точно была драпировка, прозрачные материалы, складки и вырезы. Такую смелую юбку стоит сочетать с кроп-топом и балетками из сетки или босоножками на объемной подошве.



Модные юбки на лето 2024 / Фото Vogue

Коричневая юбка с рюшами

Дизайнеров очень захватили рюши и воздушные складки, поэтому в моду вошли романтические юбки. Римуйте такую юбку с обувью на низком каблуке или мюлями на платформе.



Актуальные юбки на лето 2024 / Фото Vogue

Коричневая юбка с фатином

Прямая юбка – это вневременная вещь. Такой фасон был популярным в 1960 – 1990-х годах и до сих пор не теряет актуальности. Весеннюю версию юбки дизайнеры украсили тюлем или фатином, который существенно влияет на ее вид.



Красивые юбки на лето 2024 / Фото Vogue

Юбка с высокой посадкой

В сезоне весна – лето 2024 Dior обновил самый известный архивный образ New Look миди-юбкой с драпировкой на бедрах. Юбка этого кроя идеально дополнит базовый верх и обувь.



Трендовые юбки на лето 2024 / Фото Vogue

Несмотря на популярность коричневого, эксперты говорят, что летом в моду войдет оттенок сливочного масла. Дизайнер Андре Тан отметил, что нам без нарядов кремовых оттенков в этом сезоне не обойтись.