Выбор шорт зависит от нескольких факторов: вашего индивидуального стиля и события, на которое вы их наденете.

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К примеру, короткие шорты подходят для активного отдыха и хорошо сочетаются с футболками и топами. Шорты средней длины – универсальны, их можно одевать на прогулки. А вот бермуды подойдут для формальных случаев. Лучше всего такие шорты стилизуются с рубашками или блейзерами.

На примере представленных коллекций дизайнерами рассказываем, какие же шорты в тренде на летний сезон.

Боксерские шорты

Такие шорты избавились от статуса домашней одежды, поскольку их все чаще одевают модницы. Девушки одевают их не только с кроссовками, но и обувью на каблуках.



Актуальные шорты на лето 2024 / Фото Vogue

Шорты-бермуды

Эти шорты станут достойной альтернативой длинным брюкам. Сочетайте их с рубашками и жакетами и носите со слингбеками или балетками-сетками, которые сейчас очень модные.



Стильные шорты на лето 2024 / Фото Vogue

Джинсовые шорты

А вот джинсовые шорты – это вневременной элемент гардероба. Чтобы сделать их немного интереснее – стилизуйте в самый неожиданный способ.



Модные шорты на лето 2024 / Фото Vogue

Баскетбольные шорты

Эти шорты станут веселым спортивным вариантом на лето, к тому же невероятно удобным. Сочетайте их с футболками, майками, топами, а для создания интересного образа – с высокими носками и кроссовками.



Стильные шорты на лето 2024 / Фото Vogue

Не бойтесь экспериментировать с шортами, чтобы найти свой стиль. И даже несмотря на то, что мы привыкли носить их с сандалиями или вьетнамками, попробуйте добавлять к образу каблуки.