В образах француженок наблюдается легкая небрежность, что делает их образы особенными и интересными, пишет 24 канал.

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Джинсы мы носим очень часто. Мы дополняем наши образы джинсами вне зависимости от времени года. В нашем гардеробе есть немало разнообразных фасонов – базовые mom, клеш, с разрезами, мешковатые или скинные.

Если вы хотите вдохновиться образами модных инфлюэнсеров, то рекомендуем вам присмотреться к стилизации француженок.

5 образов француженок с джинсами

С дубленкой

И хотя француженки любят дополнять свои образы легкой верхней одеждой даже зимой, в их гардеробе нашлось место дубленкам. Они с удовольствием одевают короткие или удлиненные варианты, которые сочетают с любимыми джинсами.

С пальто

Французские девушки очень любят пальто качественного кроя, поэтому одевают их даже зимой. По большей части до пары с черным пальто блоггерки выбирают джинсы черного цвета, а вот светлые пальто дополняют голубыми джинсами.

С жакетом

У парижанок в гардеробе вы найдете целую коллекцию жакетов – разных фасонов и цветов. Модные девушки дополняют жакетами джинсы, юбки и лосины. Впрочем, лучшие сочетания получаются с джинсами, которые они довершают кроссовками, лоферами, мюлями или туфлями.

С бомбером

Советуем вам обратить в этом году внимание на бомберы, поскольку они феерически ворвутся в тренды. В новом сезоне присмотритесь к черным вариантам из экокожи. Стильный бомбер с двухцветными джинсами в своем гардеробе есть у модницы Леи Сфез.

С шубой

Совместить шубу с джинсами может каждая из нас, но именно француженки умеют с этим простым вещам сделать стильный образ. Все дело в правильно подобранных фактурах и цветах.