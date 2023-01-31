В образах француженок спостерігається легка недбалість, що робить їхні образи особливими та цікавими, пише 24 канал.

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Джинси ми носимо дуже часто. Ми доповнюємо наші образи джинсами незалежно від пори року. У нашому гардеробі є чимало різноманітних фасонів – базові mom, кльош, з розрізами, мішкуваті чи скінні.

Якщо ви хочете надихнутися образами модних інфлюенсерів, то радимо вам придивитися до стилізації француженок.

5 образів француженок з джинсами

З дублянкою

І хоч француженки люблять доповнювати свої образи легким верхнім одягом навіть взимку, у їхньому гардеробі знайшлося місце дублянкам. Вони із задоволенням одягають короткі варіанти чи подовжені, які поєднують з улюбленими джинсами.

З пальтом

Французькі дівчата дуже люблять пальта якісного крою, тому одягають їх навіть взимку. Здебільшо до пари з чорним пальтом блогерки обирають джинси чорного кольору, а от світлі пальта доповнюють блакитними джинсами.

З жакетом

У парижанок в гардеробі ви знайдете цілу колекцію жакетів – різних фасонів та кольорів. Модні дівчата доповнюють жакетами джинси, спідниці та лосини. Втім найкращі поєднання виходять з джинсами, які вони довершують кросівками, лоферами, мюлями чи туфлями.

З бомбером

Радимо вам звернути цього року увагу на бомбери, оскільки вони феєрично увірвуться в тренди. У новому сезоні придивіться до чорних варіантів з екошкіри. Стильний бомбер з двоколірними джинсами у своєму гардеробі має модниця Лея Сфез.

З шубою

Поєднати шубу з джинсами може кожна з нас, але саме француженки вміють з цим простих речей зробити стильний образ. Вся справа у правильно підібраних фактурах та кольорах.