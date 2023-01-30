Новий сезон дозволяє нам "обнулитися" та оновити свій гардероб згідко з модними трендами. Аналізуючи покази сезону весна-літо 2023, рекомендуємо вам звернути увагу на основні тренди в сукнях, які вже відтепер приміряють світові інфлюенсери.

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Об’ємний поділ

У 2023 році повертаються в моду 80-ті роки, тож серед суконь в моду входять вироби з об’ємними подолами суконь. Такі лялькові моделі відсилаються до естетики Барбі.

Драпірування

Драпірування є одним із трендів 2023 року. Обирайте сукні в новому сезоні з каскадними шлейфами чи ефектними широкими рукавами.

Прозорі сукні

Бренди Bottega Veneta, ACNE Studios та Prada представили чимало варіантів з прозорими сукнями, які будуть популярними у 2023 році. Обирайте на літній період сукні-сітки, прозорі мереживні сукні та моделі з напівпрозорих тканин.

Рідкий шимер

Блискучі сукні будуть популярні увесь рік. Чим дрібніший буде блиск на сукні, тим вона буде кращою.

Асиметричні рукави

Асиметрія стане дуже актуальною в новому сезоні, тому вона поширилася на рукави в сукнях. Популярними будуть сукні на одне плече чи з різними рукавами.

Квіти з тканини

У 2023 році об’ємні квіти з тканин на сукнях стануть дуже популярними. Ці квіти будуть ефектно виглядати на лінії декольте, шиї чи талії.

Сукні-труби

Серед модних тенденцій ще переважатиме естетика 90-х, а сукні-труби стануть гарною можливістю приміряти стильний виріб для тих, хто любить моду цієї декади. Обирайте сукні без модних деталей, які гарно посуватимуть до туфлів чи босоніжок.

Ефектні нічні сорочки

Сукні-сліпи – позачасова тенденція, яка зберігається в моді останні кілька років. У 2023 році такі плаття стануть схожими до нічних сорочок.

Акварельний принт

У моду певертаються градієнти тай-дай, оскільки моделі дефілювали на подіумі в таких сукнях від відомих дизайнерів.

Оголені плечі

Варто зазначити, що сукні з оголеними плечама залишаються в моді вже тривалий період. Лінія декольте з відкритими плечами стала особливо актуальною на цьогорічному показі.