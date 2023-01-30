Новый сезон позволяет нам "обнулиться" и обновить свой гардероб по модным трендам. Анализируя показы сезона весна-лето 2023 года, рекомендуем вам обратить внимание на основные тренды в платьях, которые уже отныне примеряют мировые инфлюэнсеры.

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Объемное деление

В 2023 году возвращаются в моду 80-е годы, так что среди платьев в моду входят изделия с объемными подолами платьев. Такие кукольные модели отсылаются в эстетику Барби.

Драпирование

Драпирование является одним из трендов 2023 года. Выбирайте платья в новом сезоне с каскадными шлейфами или эффектными широкими рукавами.

Прозрачные платья

Бренды Bottega Veneta, ACNE Studios и Prada представили немало вариантов с прозрачными платьями, которые будут популярны в 2023 году. Выбирайте на летний период платья-сетки, прозрачные кружевные платья и модели из полупрозрачных тканей.

Жидкий шимер

Блестящие платья будут популярны весь год. Чем мельче будет блеск на платье, тем оно будет лучше.

Ассиметричные рукава

Асимметрия станет очень актуальна в новом сезоне, поэтому она распространилась на рукава в платьях. Популярными будут платья на одно плечо или с разными рукавами.

Цветы из ткани

В 2023 году объемные цветы из тканей на платьях станут очень популярны. Эти цветы будут эффектно смотреться на линии декольте, шеи или талии.

Платья-трубы

Среди модных тенденций будет еще преобладать эстетика 90-х, а платья-трубы станут хорошей возможностью примерить стильное изделие для тех, кто любит моду этой декады. Выбирайте платья без модных деталей, которые будут хорошо подходить к туфлям или босоножкам.

Эффектные ночные рубашки

Платья-слепые – вневременная тенденция, которая сохраняется в моде последние несколько лет. В 2023 году такие платья станут похожими на ночные рубашки.

Акварельный принт

В моду вертятся градиенты тай-дай, поскольку модели дефилировали на подиуме в таких платьях от известных дизайнеров.

Обнаженные плечи

Следует отметить, что платья с обнаженными плечами остаются в моде уже длительный период. Линия декольте с открытыми плечами стала особенно актуальна на показе этого года.