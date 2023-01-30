Никто так не любит классические наряды, как французские модницы. Они безусловно хорошо разбираются в моде и трендах, впрочем, свои повседневные и даже праздничные образы любят создавать на основе базовых элементов гардероба.

Читайте также Давно вышли из моды: главные антитренды, о которых стоит забыть

Редакция Fashion 24 присмотрелась к самым популярным блоггерам Франции и выбрала их самые главные вещи, с которыми модные парижанки почти никогда не расстаются.

Лоферы

Лоферы – это та обувь, которая никогда не выйдет из моды. В них француженки чувствуют себя не только женственно, но комфортно. Весной они становятся хорошей альтернативой сапогам или кроссовкам.

Длинное пальто

Длинное пальто – идеальный вариант на зиму или весну для француженок. Они дополняют им любые повседневные образы. Важно, чтобы пальто хорошо сидело по фигуре, поскольку это инвестиция в свой гардероб на несколько лет.

Кардиган

Этот элемент гардероба ввела знаменитая Коко Шанель. Популярность кардиганов пришлась в Европе в 1950-е годы, а уже в 1970-х годах кардиганы стали популярны на весь мир. Француженки до сих пор считают кардиган – своим узнаваемым нарядом.

Берет

Берет – самый известный головной убор, каждому напоминающий о французском шике. Девушки любят дополнять беретами кэжуальные образы. Также берет хорошо подходит с романтическими блузами и платьями.

Черный жакет

Жакет есть в гардеробе каждой француженки. Модницы любят дополнять блейзером классические джинсы с лоферами, или же создавать дорогостоящие монохромные образы.