Тренд сезона – красное платье: с какой прической и макияжем его стилизовать

17 апреля 2024, 14:56
Читати новину українською

Источник:

Катерина Тышкевич

Актриса Екатерина Тышкевич, которая борется с хронической головной болью, очаровала публику результатом новой фотосессии. Она предстала перед камерой в платье трендового красного цвета.

Девушка продолжает лечение хронической головной боли, однако не падает духом. Иногда Екатерина радует поклонников стильными кадрами.

Не пропустите Как одеваться стильно и изысканно этой весной: трендовый look показывает Анна Тринчер

Стильный look Екатерины Тышкевич

Актриса опубликовала в соцсетях серию фото, которые сделала в белоснежной студии. Екатерина предстала перед камерой в длинном платье плиссе трендового красного цвета. Такой наряд удачно подчеркнул фигуру актрисы. Волосы Тышкевич уложила назад, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и малиновым блеском на губах. Довершила женственный и соблазнительный аутфит изысканными серьгами.

Екатерина Тышкевич на фотосессии / Фото из инстаграма актрисы

Весенние образы украинских звезд

  • Анна Тринчер недавно показалась в трендовом кожаном тренче и с галстуком.
  • Тина Кароль для съемок клипа на новую песню "Стерва" выбрала трендовый бежевый тренч.
  • Маша Ефросинина прогулялась по Киеву в пиджаке с принтом в клетку и сумкой за 100 тысяч гривен.

Автор: Христина Кобак