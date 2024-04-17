Тренд сезона – красное платье: с какой прической и макияжем его стилизовать
Источник:Катерина Тышкевич
Актриса Екатерина Тышкевич, которая борется с хронической головной болью, очаровала публику результатом новой фотосессии. Она предстала перед камерой в платье трендового красного цвета.
Девушка продолжает лечение хронической головной боли, однако не падает духом. Иногда Екатерина радует поклонников стильными кадрами.
Не пропустите Как одеваться стильно и изысканно этой весной: трендовый look показывает Анна Тринчер
Стильный look Екатерины Тышкевич
Актриса опубликовала в соцсетях серию фото, которые сделала в белоснежной студии. Екатерина предстала перед камерой в длинном платье плиссе трендового красного цвета. Такой наряд удачно подчеркнул фигуру актрисы. Волосы Тышкевич уложила назад, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и малиновым блеском на губах. Довершила женственный и соблазнительный аутфит изысканными серьгами.
Екатерина Тышкевич на фотосессии / Фото из инстаграма актрисы
Весенние образы украинских звезд
- Анна Тринчер недавно показалась в трендовом кожаном тренче и с галстуком.
- Тина Кароль для съемок клипа на новую песню "Стерва" выбрала трендовый бежевый тренч.
- Маша Ефросинина прогулялась по Киеву в пиджаке с принтом в клетку и сумкой за 100 тысяч гривен.