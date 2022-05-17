Украинская певица Наталка Карпа находилась в Чехии, впрочем, уже успела отправиться в Италию, где сегодня исполнит гимн Украины на матче Эмполи – Украина.

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Впрочем, накануне Наталка Карпа совершила шопинг пражскими торговыми центрами. В одном из магазинов она нашла розовую панаму, за которой сейчас охотятся не только девушки со всей Украины, но и Европы.

По словам певицы, эта розовая панама – мастхэв сезона.

Стефания, мама, мама, Стефания… – европейский тренд, вот и Европа подхватила и понесла,

– отметила Наталка Карпа.



Наталка Карпа одела розовую панаму / Фото из инстаграммы

Модные глянцы уже отмечают, что розовая панама – хит весенне-летнего сезона. Розовую панаму можно приобрести где угодно, впрочем поклонницы могут заказать головной убор в виде мерча – с надписью Kalush Orchestra на панаме. Стоит такое изделие 500 гривен.

Розовая панама – это визитка группы. Фронтмен Kalush Orchestra носил его с самого начала создания группы. Он одевал ее на концерты, на записи видеоклипов, выходил в панаме в инстаграм-сторез к поклонникам. В этом головном уборе он участвовал в Национальном отборе, а также отправился за победой на Евровидение.

В интервью изданию The Village Ukraine еще два года назад Олег Псюк рассказал, что купил панаму на секонд-хенде, а изюминкой его образов она стала совершенно случайно.

"Я всегда хожу в панаме. У меня есть две такие панамы: одну случайно купил на секонде для съемок клипа. После того стал носить постоянно, она стала неотъемлемым атрибутом моего образа. Вторая панама новая. В Украине купить ее не мог, но как-то в Instagram Stories увидел девушку в "моей" панаме и написал ей. Неделю времени я уговаривал девушку, чтобы купить панаму. Она продала мне ее за 600 гривен. Я в благодарность подарил ей куртку от молодежного бренда Staff", – отметил Олег Псюк .