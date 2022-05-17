Екатерина Бужинская обожает украинские вышиванки. Находясь в Болгарии, певица примеряла уже немало эффектных вышиванок. Знаменитость похвасталась перед своей аудиторией в инстаграмме стильной желтой вышиванкой с синими узорами.

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По словам исполнительницы, вышиванка, наравне с украинской писанкой, является одним из ярких символов украинской культуры. К тому же, одевая вышитую рубашку или платье, вы демонстрируете не красоту и уникальность, но и свидетельствуете о своей принадлежности к вековой украинской культурной традиции.

Вышиванка считается оберегом от всего зла, что может произойти в человеческой жизни. Она является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы. В Украине вышиванка символизирует родственную память, верность и любовь в семье. Кстати, 19 мая будем еще раз праздновать День Вышиванки,

– напомнила Екатерина Бужинская.

Певица поблагодарила любимого бренда за роскошную желтую вышиванку длины макси с поясом на талии и объемными рукавами. Платье расшито синими нитями, поэтому в целом выглядит очень патриотично. Вышиванку Екатерина Бужинская выбрала из молодого украинского бренда EmbroideredGem.



Роскошное платье Екатерины Бужинской / Фото из инстаграмма



Роскошное платье Екатерины Бужинской / Фото из инстаграмма

Что известно о поддержке Екатерины Бужинской

Певица проживает с детьми в Болгарии. Оттуда она активно поддерживает украинцев. Выходит на мирные митинги и устраивает концерты с украинскими песнями.

Знаменитость вместе с украинцами и болгарами пели песню Ой в лугу красная калина, которая настоящим хитом и символом будущей победы Украины.

Кроме того знаменитость провела благотворительный концерт в поддержку украинских защитников. Предварительно певица должна была принять участие в концерте с другими артистками, впрочем когда она узнала, что на сцене они выступят с русскими песнями, отказалась выступать и организовала собственный концерт.

"Наша культура – наше оружие, наш язык – наша броня! Мы – украинцы. Наш язык – украинский! В Болгарии – болгарский. Соответственно, в публичном и официальном пространстве, особенно в этот период должен звучать государственный. Это вопрос обычной эмпатии болгар к нам , взаимоуважения и нашего достоинства и чести говорить и петь им", – заявила Екатерина Бужинская.