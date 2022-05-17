Катерина Бужинська обожнює українські вишиванки. Перебуваючи у Болгарії співачка приміряла вже чимало ефектних вишиванок. Знаменитість похизувалася перед своєю аудиторією в інстаграмі стильною жовтою вишиванкою з синіми узорами.

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За словами виконавиці, вишиванка, нарівні з українською писанкою, є одним із яскравих символів української культури. До того ж, одягаючи вишиту сорочку чи сукню ви демонструєте не красу й унікальність, але й засвідчуєте свою приналежність до віковічної української культурної традиції.

Вишиванка вважається оберегом від усього лихого, що може статися в людському житті. Вона є символом краси та міцного здоров’я, а також щасливої долі. В Україні вишиванка символізує родинну пам’ять, вірність та любов у сім’ї. До речі, 19 травня будемо вкотре святкувати День Вишиванки,

– нагадала Катерина Бужинська.

Співачка подякувала улюбленому бренду за розкішну жовту вишиванку довжини максі з поясом на талії та об’ємними рукавами. Сукня розшита синіми нитками, тож загалом виглядає надзвичайно патріотично. Вишиванку Катерина Бужинська обрала від молодого українського бренду EmbroideredGem.



Розкішна сукня Катерини Бужинської / Фото з інстаграму



Розкішна сукня Катерини Бужинської / Фото з інстаграму

Що відомо про підтримку Катерини Бужинської

Співачка проживає зі своїми дітьми у Болгарії. Звідти вона активно підтримує українців. Виходить на мирні мітинги та влаштовує концерти з українськими піснями.

Знаменитість разом із українцями та болгарами співали пісню "Ой у лузі червона калина", яка справжнім хітом і символом майбутньої перемоги України.

Окрім того, знаменитість провела благодійний концерт на підтримку українських захисників. Попередньо співачка мала б взяти участь у концерті з іншими артистками, втім коли вона дізналася, що на сцені артисти виступлять з російськими піснями, відмовилася виступати та організувала власний концерт.

"Наша культура – наша зброя, наша мова – наша броня! Ми – українці. Наша мова – українська! В Болгарії – болгарська. Відповідно, в публічному та офіційному просторі, особливо в цей період має звучати державна. Це питання звичайної емпатії болгар до нас, взаємоповаги, і нашої гідності і честі говорити та співати нею", – заявила Катерина Бужинська.