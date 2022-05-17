Українська співачка Наталка Карпа перебувала у Чехії, втім вже встигла відправитися в Італію, де сьогодні виконає гімн України на матчі Емполі – Україна.

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Втім напередодні Наталка Карпа здійснила шопінг празькиими торговими центрами. В одному з магазинів вона знайшла рожеву панаму, за якою зараз "полюють" не лише дівчата зі всієї України, але й Європи.

За словами співачки, ця рожева панама – мастхев сезону.

Стефанія, мамо, мамо, Стефанія… – європейський тренд, от і Європа підхопила і понесла,

– зазначила Наталка Карпа.



Наталка Карпа одягнула рожеву панаму / Фото з інстаграму

Модні глянці вже зазначають, що рожева панама – хіт весняно-літнього сезону. Рожеву панаму можна придбати будь-де, втім шанувальниці можуть замовити головний убір у вигляді мерчу – з надписом Kalush Orchestra на панамі. Коштує такий виріб 500 гривень.

Рожева панама – це візитівка гурту. Фронтмен Kalush Orchestra носив її з самого початку створення гурту. Він одягав її на концерти, на записи відеокліпів, виходив у панамі в інстаграм-сторіз до шанувальників. У цьому головному уборі він брав участь в Національному відборі, а також відправився в ній за перемогою на Євробачення.

В інтерв’ю виданню The Village Ukraine ще два роки тому Олег Псюк розповів, що купив панаму на секонд-хенді, а родзинкою його образів вона стала зовсім випадково.

"Я завжди ходжу в панамі. У мене є дві такі панами: одну випадково купив на секонді для знімань кліпу. Після того почав носити постійно, вона стала невід’ємним атрибутом мого образу. Друга панама нова. В Україні купити її не міг, але якось в Instagram Stories побачив дівчину в "моїй" панамі й написав їй. Тиждень часу я вмовляв дівчину, щоб купити панаму. Вона продала мені її за 600 гривень. Я на знак подяки подарував їй куртку від молодіжного бренду Staff", – зазначив Олег Псюк.