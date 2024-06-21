Современные модницы уже не носят белое платье исключительно на какие-то праздники и знаменательные события. Теперь платье в белых оттенках одевают в будние дни к кроссовкам или балеткам. Фасонов белых платьев есть множество, и какое же из них выбрать для себя этим летом? Попробуем вместе разобраться.

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Богемное платье

Стиль бохо отвечает за чувственность и женственность и является постоянным трендом 2024 года. Выбирайте для себя платье с вышивкой, кружевом или узорами. Если хотите повторить современную стилизацию – сочетайте платье летом с ковбойками.



Актуальные белые платья на лето 2024 / Фото Vogue

Белый шелк

Такое платье является абсолютным шиком в летнее время года. Такие слипдрессы носила Кейт Мосс еще в 1990-х годах. Они имеют узнаваемый легкий крой, который окутывает тело и тонкие бретели, которые добавляют женственности. Выбирайте шелковое платье для вечерних выходов или дневных прогулок.



Красивые белые платья на лето 2024 / Фото Vogue

Платье babydoll

Кукольное платье появилось в моде еще в прошлом году, но до сих пор не теряет своей популярности. Впервые такое платье представил миру Кристобаль Баленсиага в 1958 году. Теперь платье с рукавами-пуфами и пышными юбками хотят себе все модные девушки.

Белые платья babydoll выглядят стильно, современно и очень красиво и охотно сочетаются с любой обувью – от балеток до изящных босоножек на каблуке.



Модные белые платья на лето 2024 / Фото Vogue

Платье с драпировкой

Драпировка этим летом – это хит №1, поэтому выбирайте для себя платье с характерными складками. Носите их с маленькими сумками и стильной обувью – лодочками на каблуках или эффектными босоножками.



Красивые белые платья на лето 2024 / Фото Vogue

Белые платья довольно популярны, но между тем есть еще один вариант платьев, которые никогда не выйдут из моды – это черные варианты в любых фасонах. Какие именно модели актуальны летом 2024 года читайте в нашем материале.