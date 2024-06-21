Украинский стилист Яна Платонова подготовила уже готовые образы для отпуска. Вам надо только собрать отдельные элементы гардероба и поставить в чемодан.

Обратите внимание Настоящий ужас: названы антитренды лета, которые могут испортить образ

Какую одежду выбирать в отпуск

Если вы только начинаете готовиться к отпуску, советуем искать идеальные ткани для летнего отдыха – это хлопок, лен или шелк. Они позволяют коже дышать и не задерживают влагу.

Кроме легких и коротких вариантов одежды не забывайте о рубашках, которые можно одеть сверху, если изменится погода. Делайте ставку на универсальные предметы, которые можно легко комбинировать между собой. Добавляйте в гардероб базовые футболки, майки, топы и низ – юбки или шорты.

Не забывайте о головных уборах, которые придадут индивидуальности вашему стилю, уберегут голову от перегрева и волосы от чрезмерного солнечного излучения. Также надо обращать внимание на обувь, в которой вам будет комфортно ходить весь день. Самыми популярными летом являются вьетнамки, сандалии и кеды.

В отпуске важно не забывать о солнцезащитном креме для тела и лица и очках, без которых не обойтись в солнечную погоду. Стилистка не только подобрала интересные образы, но и добавила к готовым аутфитам книги, которые легко читаются и пригодятся вам во время отпуска.

Модные образы в отпуск



Актуальные образы в отпуск / Фото из инстаграма Яны Платоновой



Модные образы в отпуск / Фото из инстаграма Яны Платоновой



Красивые образы в отпуск / Фото из инстаграма Яны Платоновой



Актуальные образы в отпуск / Фото из инстаграма Яны Платоновой



Модные образы в отпуск / Фото из инстаграма Яны Платоновой



Красивые образы в отпуск / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Чтобы избежать лишнего багажа, не берите вещи, которые теоретически могут вам даже не понадобиться в отпуске. Также важно выбирать вещи, которые будут легко комбинироваться между собой. Чтобы вы были уверены в том, что вы не везете много нарядов, продумайте все образы на каждый день заранее.