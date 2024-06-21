Сучасні модниці вже не носять білу сукню виключно на якісь свята та визначні події. Тепер плаття в білих відтінках одягають в будні дні до кросівок чи балеток. Фасонів білих суконь є безліч, та яку ж з них обрати для себе цього літа? Спробуємо разом розібратися.

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Богемна сукня

Стиль бохо відповідає за чуттєвість та жіночність та є постійним трендом 2024 року. Обирайте для себе сукню з вишивкою, мереживом чи узорами. Якщо хочете повторити сучасну стилізацію – поєднуйте плаття влітку з ковбойками.

Красиві білі сукні на літо 2024
Актуальні білі сукні на літо 2024 / Фото Vogue

Білий шовк

Таке плаття є абсолютним шиком в літню пору року. Такі сліпдреси носила Кейт Мосс ще у 1990-х роках. Вони мають впізнаваний легкий крій, який огортає тіло та тонкі бретелі, які додають жіночності. Обирайте шовкову сукню для вечірніх виходів чи денних прогулянок.

Красиві білі сукні на літо 2024
Красиві білі сукні на літо 2024 / Фото Vogue

Сукня babydoll

Лялькове плаття з’явилося в моді ще минулого року, але досі не втрачає своєї популярності. Вперше таку сукню представив світові Крістобаль Баленсіага у 1958 році. Тепер плаття з рукавами-пуфами та пишними спідницями хочуть собі всі модні дівчата.

Білі сукні babydoll виглядають стильно, сучасно та дуже красиво і залюбки поєднаються з будь-яким взуттям – від балеток до витончених босоніжок на підборах.

Красиві білі сукні на літо 2024
Модні білі сукні на літо 2024 / Фото Vogue

Сукня з драпіруванням

Драпірування цього літа – це хіт №1, тому обирайте для себе плаття з характерними складками. Носіть їх з маленькими сумками та стильним взуттям – човниками на підборах чи ефектними босоніжками.

Красиві білі сукні на літо 2024
Красиві білі сукні на літо 2024 / Фото Vogue

Білі сукні є доволі популярними, але поміж тим є ще один варіант суконь, які ніколи не вийдуть з моди – це чорні варіанти в будь-яких фасонах. Які саме моделі є актуальними влітку 2024 року читайте в нашому матеріалі.