Сучасні модниці вже не носять білу сукню виключно на якісь свята та визначні події. Тепер плаття в білих відтінках одягають в будні дні до кросівок чи балеток. Фасонів білих суконь є безліч, та яку ж з них обрати для себе цього літа? Спробуємо разом розібратися.

Зверніть увагу Як модно одягнутися у відпустку: українська стилістка склала готові образи

Богемна сукня

Стиль бохо відповідає за чуттєвість та жіночність та є постійним трендом 2024 року. Обирайте для себе сукню з вишивкою, мереживом чи узорами. Якщо хочете повторити сучасну стилізацію – поєднуйте плаття влітку з ковбойками.



Актуальні білі сукні на літо 2024 / Фото Vogue

Білий шовк

Таке плаття є абсолютним шиком в літню пору року. Такі сліпдреси носила Кейт Мосс ще у 1990-х роках. Вони мають впізнаваний легкий крій, який огортає тіло та тонкі бретелі, які додають жіночності. Обирайте шовкову сукню для вечірніх виходів чи денних прогулянок.



Красиві білі сукні на літо 2024 / Фото Vogue

Сукня babydoll

Лялькове плаття з’явилося в моді ще минулого року, але досі не втрачає своєї популярності. Вперше таку сукню представив світові Крістобаль Баленсіага у 1958 році. Тепер плаття з рукавами-пуфами та пишними спідницями хочуть собі всі модні дівчата.

Білі сукні babydoll виглядають стильно, сучасно та дуже красиво і залюбки поєднаються з будь-яким взуттям – від балеток до витончених босоніжок на підборах.



Модні білі сукні на літо 2024 / Фото Vogue

Сукня з драпіруванням

Драпірування цього літа – це хіт №1, тому обирайте для себе плаття з характерними складками. Носіть їх з маленькими сумками та стильним взуттям – човниками на підборах чи ефектними босоніжками.



Красиві білі сукні на літо 2024 / Фото Vogue

Білі сукні є доволі популярними, але поміж тим є ще один варіант суконь, які ніколи не вийдуть з моди – це чорні варіанти в будь-яких фасонах. Які саме моделі є актуальними влітку 2024 року читайте в нашому матеріалі.