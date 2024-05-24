"Мисс Украина Вселенная 2021" поразила смелым образом на красной дорожке в Каннах
"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях стала гостьей Каннского кинофестиваля. Она выбрала смелое вечернее платье с вырезами и драпировкой.
Красная дорожка Каннского кинофестиваля продолжает поражать невероятными образами гостей. Там появляются и украинцы, в частности модель и певица Анна Неплях.
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Анна Неплях на красной дорожке в Каннах
Обладательница титула "Мисс Вселенная Украина" для красной дорожки кинофестиваля выбрала изысканный образ. Это коричневое асимметричное платье со смелыми вырезами, длинным рукавом и драпировкой. Наряд от бренда EGO SUM стоит 900 евро.
Анна Неплях / Фото из инстаграма Анны Неплях
Анна Неплях дополнила свой аутфит клатчем и золотым массивным браслетом. Она уложила волосы назад и сделала роскошный макияж с коричневыми смоки.
Вот еще один яркий пример того, что если ты чего-то очень сильно хочешь, если ты во что-то очень сильно веришь, если ты действительно этого хочешь – это все обязательно осуществится, если приложить к этому усилия, не сидеть и не думать, что все появится ниоткуда,
– прокомментировала свое появление Анна Неплях.
Анна Неплях / Фото из инстаграма Анны Неплях
"И знаете, есть люди, которые платят за то, чтобы попасть сюда, бешеные деньги – от 2000 евро до 10000 евро – просто чтобы прикоснуться к этой звездной жизни и окружению, но я горжусь тем, что я не заплатила ни копейки, чтобы выходить на красную дорожку", – добавила модель.
Образы звезд на Каннском кинофестивале
- Эльза Хоск вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в черно-белом платье от бренда Prabal Gurung. Она распустила волосы и дополнила образ красными деталями.
- Леони Ханне в Каннах выгуляла платье от украинского бренда Milla Nova. Она выбрала наряд на бретельках с наслоением ткани в районе живота. Платье дополняла накидка с длинным шлейфом.
- Рози Хантингтон-Уайтли в Каннах продемонстрировала роскошный образ в черном комбинезоне с длинной бахромой от дизайнера Виктории Бекхэм.