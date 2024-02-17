Принц Гарри и Меган Маркл посетили ужин, который устроили для будущих участников Игр Непокоренных. Итерация конкурса для военнослужащих и ветеранов 2025 года состоится через год в Уистлере и Ванкувере.

Читайте также Женщина на миллион: Дженнифер Лопес поразила образом в комбинезоне и кепке

Образ Меган Маркл и принца Гарри

Принц Гарри пришел на ужин в черном костюме и белой рубашке, а вот Меган Маркл надела роскошное платье. Знаменитость выбрала для себя платье от бренда Greta Constantine оливкового цвета.

Платье минималистичного кроя обнажало плечи и имело макси длину. Фасон платья визуально удлиняет силуэт и подчеркивал стройную талию Меган Маркл. Платье, которое выбрала для себя жена принца Гарри, стоит 1650 долларов.

Но самым интересным дополнением к образу стали браслеты. Меган Маркл выбрала для себя самый известный золотой браслет Love от Cartier за 6300 долларов. Также она надела теннисный браслет из бриллиантов, который стоит 5500 долларов. В целом цена браслетов вместе составляет почти 12 тысяч долларов.

Образ Меган Маркл дополнила собранным пучком, а визажисты подчеркнули безупречный образ насыщенным макияжем.