Исполнительница опубликовала кадры в интересном аутфите. 54-летняя звезда на своем примере показывает, что выглядеть безупречно можно в любом возрасте. Дженнифер постоянно тренируется, поэтому ее фигура вызывает восхищение.

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Образ Дженнифер Лопес

Звезда примерила на себе темно-синий обтягивающий комбинезон с вырезом на спине и в зоне декольте. Наряд прекрасно подчеркивал ее стройную талию. Сверху певица надела накидку из того же материала, что и комбинезон.

Образ Джей Ло дополнила черная кепка и аксессуары. Любительница роскошных ювелирных изделий надела длинную золотистую цепочку на шею с массивным кулоном, браслет и много других колец.

Визажисты сделали макияж в стиле smoky eyes, а губы подчеркнули любимым коричневым карандашом певицы и блеском для губ.

Последние образы Дженнифер Лопес

На премьеру фильма "Это я...сейчас: История любви", в котором певица сыграла главную роль, Дженнифер приехала в платье Zuhair Murad, которое было украшено стразами, камнями и отшитыми знаками Зодиака.

На открытие отеля в Дубае Дженнифер появилась в эффектном черном платье-бюстье с помпезной юбкой и длинным пальто.

На музыкальное скетч-шоу "Субботний вечер в прямом эфире" певица пришла в стильном жакете, длинной желтой юбке и синих туфлях.