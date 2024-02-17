Виконавиця опублікувала кадри в цікавому аутфіті. 54-річна зірка на своєму прикладі показує, що виглядати бездоганно можна в будь-якому віці. Дженніфер постійно тренується, тож її фігура викликає захоплення.
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Образ Дженніфер Лопес
Зірка приміряла на собі темно-синій обтислий комбінезон з вирізом на спині та в зоні декольте. Вбрання чудово підкреслювало її струнку талію. Зверху співачка одягнула накидку з того ж матеріалу, що й комбінезон.
Образ Джей Ло доповнила чорна кепка та аксесуари. Любителька розкішних ювелірних виробів одягнула довгий золотистий ланцюжок на шию з масивним кулоном, браслет та багато інших перснів.
Візажисти зробили макіяж в стилі smoky eyes, а губи підкреслили улюбленим коричневим олівцем співачки та блиском для губ.
Останні образи Дженніфер Лопес
На прем’єру фільму "Це я…зараз: Історія кохання", в якому співачка зіграла головну роль, Дженніфер приїхала в сукні Zuhair Murad, яка була оздоблена стразами, камінцями та відшитими знаками Зодіаку.
На відкриття готелю в Дубаї Дженніфер з’явилася в ефектній чорній сукні-бюстьє з помпезною спідницею та довгим пальтом.
На музичне скетч-шоу "Суботній вечір в прямому ефірі" співачка прийшла в стильному жакеті, довгій жовтій спідниці та синіх туфлях.