Дженніфер Лопес стала запрошеною зіркою на відкриття курортного готелю One&Only One Za'abeel. 54-річна знаменитість вразила сенсаційною появою в розкішному вбранні.

Дивіться також Як стильно носити чорний пуховик: 3 цікаві способи, які вам сподобаються

Образ Дженніфер Лопес

Знаменитість з’явилася в ресторані Aelia в ефектні чорній сукні-бюстьє з помпезною спідницею. Плаття не лише підкреслювало її талію, але й декольте. Зверху Джей Ло одягнула об’ємне пальто з широкими рукавами, яке слугувало їй певною накидкою до плаття.

Образ зірки доповнили білі рукавички та чорні туфлі на масивній платформі та підборах. Співачка зачесала волосся в хвіст та довершила образ сережками зі смарагдами та діамантами. Візажисти нанесли тіні на повіки в фіолетових тонах, а губи намалювали її улюбленою коричневою помадою.

Бездоганний образ знаменитості довершив клатч у вигляді циліндра. Саме такий варіант сумки вважається популярним у 2024 році.

Останні виходи знаменитостей