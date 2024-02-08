Аутфіти Алекс Рів’єр люблять всі, кому подобається класичний стиль. Француженка має у своєму гардеробі базові та капсульні сезонні речі, які ідеально поєднує між собою.

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Вже чимало знаменитостей обирають речі від українських брендів. Одягнути вбрання від дизайнера Артура Кулаковського вирішила французька інфлюенсерка Алекс Рів’єр.

Образ Алекс Рів’єр

Дівчина одягнула базовий лонгслів, який поєднала з чорними широкими джинсами та туфлями на підборах. Зверху вона одягнула короткий темно-коричневий бомбер з білосніжним комірцем. Шкіряний верхній одяг коштує на сайті бренду 46 тисяч гривень.

Це вже не вперше відомі люби обирають для себе бренд Kulakovsky. Речі від дизайнера є в гардеробі Келлі Разерфорд, Гейлі Бібер, Ріти Ори та багатьох інших.

Стильний образ француженка довершила структурованою чорною сумкою з короткими ручками та сонцезахисними окулярами.

Як одягається Алекс Рів’єр

На своєму прикладі інфлюенсерка показує, як можна з базових речей створити стильний та бездоганний образ.

За інстаграм-профілем Алекс Рів’єр стежать понад мільйон користувачів, які надихаються її аутфітами в класичних кольорах, які витримані в мінімалізмі, без особливих яскравих акцентів.

Аутфіти французької модниці – лаконічні та прості, тож їх залюбки зможе повторити будь-яка дівчина. Для цього варто мати у своєму гардеробі так звану вічну класику: базові светри, водолазки, джинси, штани, пальто, взуття тощо. На кількох прикладах демонструємо витончений та дещо аристократичний стиль Алекс Рів’єр, яким вона закохала в себе величезну аудиторію прихильників зі всього світу.