Дакота Джонсон прогулювалася у стильному сірому костюмі зі штанами по Мангеттену. Зірка мала надзвичайно елегантний вигляд у діловому образі.

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Лук акторки

Сірий двобортний приталений блейзер знаменитість одягнула на мінімалістичну чорну майку, яку заправила у прямі штани-сигарети. Найцікавішим є принт костюма – тонка смужка. У 2024 році йому пророкують велику популярність, і селебрітіс уже обирають його для виходів.

Джонсон додала в аутфіт золоті прикраси з великими перлинами і підібрала для низу лаковані чорні туфлі-човники на підборах. Але чудово такі сірі костюми у смужку поєднуються також з молочними і коричневим взуттям. Гострий носок – завжди чудовий вибір для офісного лука.

Завершила образ акторка великими окулярами до розпущеного волосся.



Дакота Джонсон у сірому костюмі в тонку смужку / Фото Getty Images

Тонка смужка – тренд сезону

Уже кілька років поспіль цей принт не сходить з подіумів та фотографій інста-блогерок. А у 2024-му він стане ще популярнішим, адже модні покази навівають нам естетику офісних працівників. Вузька смужка візуально подовжує ноги і загалом силует.

Дивіться не лише на штани-сигарети як у Джонсон, а і на широкі моделі з низькою посадкою. Поєднуйте їх з жилетами і блейзерами, щоб створити образи в єдиному принті.

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