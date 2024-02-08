Дакота Джонсон прогуливалась в стильном сером костюме со штанами по Манхэттену. Звезда выглядела чрезвычайно элегантно в деловом образе.
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Лук актрисы
Серый двубортный приталенный блейзер знаменитость надела на минималистичную черную майку, которую заправила в прямые брюки-сигареты. Самым интересным является принт костюма – тонкая полоска. В 2024 году ему пророчат большую популярность, и селебритис уже выбирают его для выходов.
Джонсон добавила в аутфит золотые украшения с крупными жемчужинами и подобрала для низа лакированные черные туфли-лодочки на каблуках. Но прекрасно такие серые костюмы в полоску сочетаются также с молочными и коричневой обувью. Острый носок – всегда отличный выбор для офисного лука.
Завершила образ актриса большими очками к распущенным волосам.
Дакота Джонсон в сером костюме в тонкую полоску / Фото Getty Images
Тонкая полоска – тренд сезона
Уже несколько лет подряд этот принт не сходит с подиумов и фотографий инста-блогеров. А в 2024-м он станет еще популярнее, ведь модные показы навевают нам эстетику офисных работников. Узкая полоска визуально удлиняет ноги и вообще силуэт.
Смотрите не только на брюки-сигареты как у Джонсон, а и на широкие модели с низкой посадкой. Сочетайте их с жилетами и блейзерами, чтобы создать образы в едином принте.
Другие актуальные принты
- Яркие монохромные цветы, будто нарисованные от руки, можно было увидеть на всех подиумах сезона весна/лето 2024. Выбирайте их или в простом черно-белом стиле, или с примесью красного.
- Нейтральный горошек также будет украшать блузы и платья в этом сезоне.
- Мотив арлекина, принятый Версаче и Вивьен Вествуд, придает каждому изделию ощущение игривости, но не слишком расслабляет образ.
- Принт с волнистыми линиями можете попробовать совместить с микроклеткой или полосами.