Найактуальнішим пуховиком вважається чорний, адже саме з ним можна створити чимало стильних та лаконічних образів, пише Fashion 24. Та й поєднується такий пуховик вдало з будь-якими речами та зі всіма спектрами кольорів.

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На прикладі трьох інстаграм-модниць показуємо, як можна легко стилізувати дуту куртку. Попри те, що модниці все частіше обирають кольорові пуховики в яскравих чи пастельних тонах, базовий пуховик все одно не втрачає своїх позицій.

З худі та теплими штанами

Одягайте в холодну пору теплі трикотажні штани, які зберігають тепло та не дадуть вам промерзнути в мінусову температуру. Доповнюйте їх худі з капюшоном та подовженим пуховиком. Британка Алісія Родді на своєму прикладі показує, що такі дуті куртки ще досі залишаються актуальними.

З пов’язкою та мунбутами

Для комфортної прогулянки обирайте пуховик з лакованого матеріалу. Довершуйте його джогерами та мунбутами або ж високими уггами. Особливої родзинки образу може додати тепла пов’язка.

З кепкою та широкими джинсами

Щоб створити кежуальний та розслаблений аутфіт, поєднуйте базовий светр з широкими чорними джинсами, які входять до списку найпопулярніших денімових виробів майбутнього сезону. Зверху одягайте базовий чорний пуховик, поєднавши його з бейсболкою.