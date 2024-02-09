Щоб ще насолодитися останніми тижнями в зимових образах, Fashion 24 зібрав кілька стильних виходів модних блогерів, образи яких ви зможете легко повторити.

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Інфлюенсери вже давно довели, що в холодну пору року можна не лише обирати комфортне вбрання, але й при цьому стильно та модно в ньому виглядати.

Образи на лютий 2024

Бренди вже давно почали створювати на зимовий період утеплені пальта, тож обирайте верхній одяг довжини максі та поєднуйте з базовими джинсами, чоботами та металізованою сумкою.

Пуховик поєднуйте з лосинами, шапкою та цікавою сумкою. Задля ефектного аутфіту – одягніть сонцезахисні окуляри.

Дедалі частіше можна помітити, як інфлюенсери застосовують кежуальні речі з елегантними шубами. Тому спробуйте повторити образ з об’ємною шубою, широкими штанами та бейсболкою.

А от трикотажний костюм в пастельних тонах поєднуйте зі світлим верхнім одягом та уггами.

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне на своєму прикладі показує, як поєднувати спортивний костюм з довгою шубою.

Модниця зі Швеції Ельза Госк демонструє аутфіт, в якому поєднує дублянку з базовим гольфом та лосинами.

Британка Алісія Родді вчить, як носити капор. Модниця одягнула його разом з пуховиком та шкіряними штанами.