Бейонсе является одной из самых известных мировых певиц. Она не только собирает тысячи поклонников на концертах, но и является музой и иконой стиля для многих фанатов. За ее инстаграм-страницей следит более 300 миллионов подписчиков, которые вдохновляются ее роскошными и увлекательными аутфитами.

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Образ Бейонсе

Знаменитость надела красный лонгслив, который полностью обжал ее стройное тело. К нему певица подобрала латексную юбку с умышленно помятой тканью, которая добавляла изделию особой изюминки.

Сверху Бейонсе надела кожаный плащ красного цвета длины макси, который буквально тянулся по земле. Мировая звезда дополнила образ не сапогами, а красными минималистичными босоножками, которые надела под телесные капроновые колготы.

Образ знаменитости довершил головной убор в виде ковбойской шляпы и маленькая белая сумка с сердечками от бренда Balenciaga. Бейонсе уложила белоснежные волосы в локоны и добавила к модному выходу украшения и черные солнцезащитные очки. Последним штрихом в ее совершенном образе стали ярко-красные губы.

Последние образы Бейонсе

Во время трансляции Супербоула певица Бейонсе анонсировала выход нового кантри-альбома Act II. Певица уже представила два сингла из будущего лонгплея – Texas Hold 'Em и 16 Carriage. Релиз альбома запланирован на 29 марта, впрочем уже сейчас знаменитость демонстрирует аутфиты с ковбойскими шляпами, которые присущи стилю кантри.