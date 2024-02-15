Леони Ханне является невероятно стильным инфлюенсером. Ее профиль наполнен безупречными аутфитами, которыми восхищаются тысячи девушек со всего мира. За инстаграмом блондинки следит почти 5 миллионов подписчиков, которые уже успели увлечься новым перевоплощением блогера.

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Образ Леони Ханне

Знаменитость собралась праздновать День Валентина в Лондоне в нежном образе. Леони Ханне надела шелковое платье с открытыми плечами на тонких бретельках. Блогерша выбрала платье длины макси и дополнила его белыми туфлями с острым носком.

Сверху инфлюенсерка надела белую шубку. Волосы Леони собрала в элегантную прическу и довершила аутфит массивными золотыми серьгами в виде сердечек. К своему нежному образу девушка подобрала сумку в молочном оттенке.

Такой безупречный образ в светлых тонах – идеальный вариант для невест, которые хотят иметь минималистичный образ. А те, кто будут выходить замуж, могут довершить такой роскошный аутфит белоснежной шубой.

Свадебная мода 2024 года

В 2024 году в моде будут свадебные платья с вышивкой и различными аппликациями. Кроме традиционных белых платьев в моде будут появляться и пастельные тона. Дизайнеры представили также очень много платьев с бантами и кружевом, а еще возвращают моду на платье фасона рыбка. Впрочем минималистичные платья из шелка все равно остаются актуальными и будут популярными всегда.