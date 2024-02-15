Леоні Ганне є неймовірно стильною інфлюенсеркою. Її профіль наповнений бездоганними аутфітами, якими захоплюються тисячі дівчат зі всього світу. За інстаграмом білявки стежить майже 5 мільйонів підписників, які вже встигли захопитися новим перевтіленням блогерки.

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Образ Леоні Ганне

Знаменитість зібралася святкувати День Валентина в Лондоні в ніжному образі. Леоні Ганне одягнула шовкову сукню з відкритими плечима на тонких бретельках. Блогерка обрала плаття довжини максі та доповнила його білими туфлями з гострим носком.

Зверху інфлюенсерка одягнула білу шубку. Волосся Леоні зібрала в елегантну зачіску та довершила аутфіт масивними золотими сережками у вигляді сердечок. До свого ніжного образу дівчина підібрала сумку в молочному відтінку.

Такий бездоганний образ у світлих тонах – ідеальний варіант для наречених, які хочуть мати мінімалістичний образ. А ті, хто будуть виходити заміж, можуть довершити такий розкішний аутфіт білосніжною шубою.

Весільна мода 2024

У 2024 році в моді будуть весільні сукні з вишивкою та різними аплікаціями. Окрім традиційних білих суконь в моді з’являтимуться й пастельні тони. Дизайнери представили також дуже багато суконь з бантами та мереживом, а ще повертають моду на сукню фасону рибка. Втім мінімалістичні сукні з шовку все одно залишаються актуальними та будуть популярними завжди.