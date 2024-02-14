Блейк Лайвлі після своєї появи на Суперкубку повернулася в Нью-Йорк та завітала на Тиждень моди, пише Fashion 24. Знаменитість стала запрошеною гостею на показ нової колекції відомого дизайнера Майкла Корса.
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Образ Блейк Лайвлі
Акторка одягнула мініспідницю в принт жирафа та доповнила образ шкіряним плащем того ж принту. Варто зазначити, що коров’ячий чи жирафовий принт є доволі незвичними, тож таке вбрання в своїх образах використовують вкрай рідко.
До свого образу Блейк Лайвлі додала коричневу футболку, яку поєднала з чоботами на підборах та сумкою того ж кольору. Довершили аутфіт акторки великі сережки-кільця та кілька масивних перснів. Біляве волосся зірка розпустила та зробила легкі кучері.
Під час перегляду нової колекції Блейк Лайвлі сиділа в першому ряді поруч з головною редакторкою американського Vogue Анною Вінтур.
Новий вихід Блейк Лайвлі / Фото Getty Images
Варто зазначити, що у 2024 році в тренді буде кілька принтів, з якими всі знайомі. Дизайнери залишають в моді гороховий принт, квітковий, картатий, смугастий та тваринний принт. Втім щодо останнього, то переважатиме леопардовий принт, який дизайнери додали всюди – від верхнього одягу до взуття та аксесуарів.
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