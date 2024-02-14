Блейк Лайвли после своего появления на Суперкубке вернулась в Нью-Йорк и посетила Неделю моды, пишет Fashion 24. Знаменитость стала приглашенной гостьей на показ новой коллекции известного дизайнера Майкла Корса.

Смотрите также Ирена Карпа попала во Львове в объектив streetstyle-фотографа: фото весеннего образа

Образ Блейк Лайвли

Актриса надела мини-юбку в принт жирафа и дополнила образ кожаным плащом того же принта. Стоит отметить, что коровячий или жирафовый принт довольно необычные, поэтому такой наряд в своих образах используют крайне редко.

К своему образу Блейк Лайвли добавила коричневую футболку, которую соединила с сапогами на каблуках и сумкой того же цвета. Довершили аутфит актрисы большие серьги-кольца и несколько массивных колец. Белокурые волосы звезда распустила и сделала легкие кудри.

Во время просмотра новой коллекции Блейк Лайвли сидела в первом ряду рядом с главным редактором американского Vogue Анной Винтур.



Новый выход Блейк Лайвли / Фото Getty Images

Стоит отметить, что в 2024 году в тренде будет несколько принтов, с которыми все знакомы. Дизайнеры оставляют в моде гороховый принт, цветочный, клетчатый, полосатый и животный принт. Впрочем относительно последнего, то будет преобладать леопардовый принт, который дизайнеры добавили везде – от верхней одежды до обуви и аксессуаров.

Последние выходы звезд